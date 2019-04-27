ليبيا – كشف عضو مجلس النواب زايد هدية بأنهم يتحققون من معلومات بشأن وجود عناصر أجنبية في صفوف قوات الوفاق ، مبيناً بأن هناك احتمالين بشأن وجود تلك القوات .

هدية قال في تصريح لوكالة “سبوتنك” الروسية للانباء :”أن الاحتمال الأول الذي تعمل عليه الجهات الأمنية يتعلق باحتمالية استقدام شركات أمن للقتال في صفوف قوات الوفاق، بعد حصولهم على أموال طائلة وأن مهام هذه القوات الأجنبية تعلق بتنفيذ الغارات الجوية واستهداف قوات الجيش من أعلى الأسطح في العاصمة حيث يقوم بتلك المهام قناصة مستأجرين في الوقت الراهن بعد اقتراب الجيش من الأحياء السكنية بالعاصمة”،على حد قوله.

وأوضح أن الاحتمال الثاني يتعلق بأن مسؤولية العناصر الأجنبية التي كشف عنها في العاصمة الليبية تقع على عاتق القوات الإيطالية الموجودة في مصراتة وأنها هي التي جلبت تلك العناصر أو أن جنودها هم من ينفذون تلك المهام وأن تلك الاحتمالية قد تكون الأقرب،خاصة في ظل ضيق الوقت للتعاقد مع شركات أمن إلا في حالة كان التنسيق قبل بدء المعارك، حسب تأكيده.

وشدد عضو مجلس النواب على أن بعض المقاطع التي حصلوا عليها توضح لهجتهم جيدا وأنهم يتحدثون لغات أجنبية.