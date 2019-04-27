انجلترا – يمثل النظام الغذائي الصحي أحد أهم العوامل للتمتع بصحة جيدة وتفادي الأمراض التي قد تؤدي إلى الموت المبكر.

ومن هذا المنطلق حددت المستشارة الطبية الدكتور سارة بريور وخبيرة التغذية جوليت كويلر، في حديث لهما مع صحيفة إكسبرس البريطانية، خمسة من أكثر الأطعمة الصحية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي للتمتع بحياة صحية لأطول فترة ممكنة.

1- البروكلي

يرتبط البروكلي بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، لأنه غني بالمركبات الفريدة التي تسمى الغلوكوزينات، والتي تتحلل لتشكل مركبات مضادة للسرطان.

2- الفطر

بما أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى زيادة سماكة وتصلب الشرايين، ويزيد من خطر حدوث جلطة أو نوبة قلبية، فإن الفطر الغني بمادة إريتادينين يساعد على توسع الأوعية الدموية، ويساهم في إبقاء ضغط الدم في مستوياته الطبيعية.

3- البصل الأحمر

قد يساعد البصل الأحمر في خفض نسبة السكر في الدم، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

4- الطماطم

تشير العديد من الدراسات إلى أن مادة الايكوبين الموجودة في الطماطم تساعد في الحفاظ على صحة القلب، عبر تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول المفيد، إضافة إلى أنها تساهم في خفض ضغط الدم.

5- المكسرات

أظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات بانتظام يساعد على إنقاص الوزن، الأمر الذي يقي من الإصابة بالأمراض الناجمة عن السمنة.

وكالات