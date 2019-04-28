الجزائر – أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، السبت، الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي، وعين مكانه نور الدين عيادي.

وحسب بيان لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن “عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، عين السبت، نور الدين عيادي في وظيفة أمين عام رئاسة الجمهورية خلفا لحبة العقبي”، من دون تقديم أسباب لذلك.

والعقبي هو أحد الشخصيات المقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبرته الاحتجاجات الشعبية على الاستقالة، ولا تزال متواصلة وتطالب برحيل كافة رموز نظامه.

ونور الدين عيادي، من مواليد 1956 بسطيف، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1983، وشغل منصب سفير الجزائر لدى الأرجنتين، ومالي، وهولندا.

كما شغل عيادي منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية منذ 2017، وسبق أن قاد لجنة تطبيق اتفاق السلام بمالي الذي وقع بوساطة جزائرية.

المصدر: وكالات