انجلترا – كشف مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد السبب وراء احتفاله بطريقة غريبة بعد تسجيل هدف الفوز على توتنهام ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي والذي تسبب ببعض ردود الفعل السلبية.

وتعرض توتنهام لأول خسارة على ملعبه الجديد أمام وست هام بهدف نظيف في ديربي لندن.

وربط البعض احتفال أنطونيو بالاحتفال الذي قام به الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني بعد الفوز ذهابا على يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرر ذلك كريستيانو رونالدو في الإياب بعد قلب النتيجة والتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، لتتم معاقبة الثنائي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على سلوكهما.

ولكن أنطونيو قال في تصريحات عقب المباراة: “لقد كان لقاء رائعا، جئنا هنا لصناعة التاريخ أمام توتنهام ووست هام ، المباراة لها طعم خاص بالنسبة لنا وللجمهور”.

وتابع: “الاحتفال كان تقليدا لشاب له شهرة كبيرة في إنستغرام يسمى دان رو ولديه العديد من الرقصات المجنونة وأحببت تكرارها، أرغب دوما في إضافة بعض اللمسات الخاصة بي لإظهار مدى حبي لهذه اللعبة”.

واختتم: “أحاول قدر المستطاع تقديم الأفضل للفريق ولدينا مباراتان متبقيتان في الموسم وعلينا إنهاؤه بأفضل صورة ممكنة”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم بها أنطونيو بالرقص داخل الملعب بعد تسجيله الأهداف، فقد نفذ سابقا رقصة “ماكارينا” ورقصة “غانغام ستايل” ورقصة “الدودة”.

المصدر: وكالات