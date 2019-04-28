ليبيا – إتهمت كتيبة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر والتي وصفته بـ”مجرم الحرب” بالاستعانة بطيران أجنبي.

الردع المشتركة أبو سليم بقيادة “غنيوة” اعتبرت بأن قصف سلاح الجو لمواقع المسلحين في طرابلس هو قصف للعاصمة ، مدعيةً بأن القصف تسبب في وقوع مدنيين مارين في الطرقات وأنه قد دمر ممتلكات عامة وخاصة .

واخختمت كتيبة “غنيوة” بيانها قائلةً :” تباً لكم أيّها الجبناء عجزتم عن مواجهة الرجال في المحاور فتقصفون الاحياء السكنية ليلاً”.

يشار إلى أن شهود عيان أكدوا للمرصد اليوم قيام السلاح الجوي بقصف معسكر 7 ابريل في طريق السواني والمعروف بـ”معسكر القعقاع” حيث استهدف القصف مخزناً للذخيرة والآليات المسلحة وبعد انتهاء القصف استمر انفجار الذخيرة لمدة ساعة كاملة.