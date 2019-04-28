اليمن – أعلنت القوات اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تفجيرها، بدعم من قوات التحالف العربي، حوالي 7 آلاف لغم، انتزعتها في عدة مناطق.

وأضافت أن الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة بالتعاون مع خبراء ألغام في التحالف، أتلفت آلاف الألغام المتنوعة، والتي قالت إن جماعة “أنصار الله” الحوثي زرعتها في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.

ومن جهته، قال رئيس عمليات شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة الخامسة الرائد محمد ردمان، إن “الفرق الهندسية أتلفت نحو 7 آلاف لغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية”.

وأضاف، أن “إجمالي ما انتزعته الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس”، مؤكدا استمرارها في تطهير حقول الألغام.

المصدر: سبق