ليبيا – طالب المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ومجلس الأمن بإطلاع الليبيين على محتويات شحنة السفينة الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة.

المسماري لفت في مؤتمر صحفي عقده من بنغازي أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن السفينة الإيرانية مملوكة لشركة تتبع الحرس الثوري الإيراني وهي مدرجة على قائمة العقوبات الدولية.

وبشأن العمليات العسكرية في طرابلس ذكر أنها تسير وفق الخطة الموضوعة وأن قوات الجيش تتقدم بشكل كبير خصوصاً في المحورين الشرقي والأوسط فيما استهدفت القوات الجوية الخطوط الخلفية لقوات الوفاق وكبدتها خسائر كبيرة.

وأضاف أن قوات الوفاق شنت 6 غارات جوية على مواقع قرب تمركزات الجيش أصابت إحداها شقة وتسببت بعدة إصابات في صفوف المدنيين، مؤكداً إحباط هجمات مضادة من قوات الوفاق ضد قوات الجيش.