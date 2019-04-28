ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إن محكمة ليبية وافقت على عودة هاشم العبيدي إلى بريطانيا حسب قوله.

باشاآغا أشار في تصريحات خاصة لقناة “بي بي سي” أمس السبت إلى أن المحكمة وافقت على تسليم العبيدي لأنه مواطن بريطاني.

وأضاف : “تنتظر الإجراء الذي يسمح بتسليم العبيدي إلى بريطانيا وبسبب الحرب توقف كل شيء وأن التسليم لن يتم قبل نهاية القتال ونركز كل اهتمامنا على ردع هجوم ميليشيا حفتر على طرابلس”.

وشدد باشاآغا على أن السجن الذي يحتجز فيه العبيدي آمن رغم الصراع الذي يهدد طرابلس.

وإتهم عضو مجلس النواب المقاطع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتخلي عن طرابلس وقت الحاجة بعد أن سحبت القوات البريطانية وطاقم العمل بالسفارة مع بداية الهجوم على العاصمة.