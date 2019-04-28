ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز إلى عدم الخجل من وصمهم بالعمالة لـ ” تركيا ” معتبراً ذلك مدعاة للفخر لا للخجل .

وعبّر عبدالعزيز في تسجيل مصور نشره الأحد عبر صفحته على فيسبوك عن إستغرابه من أولائك اللذين يخجلون من وصفهم بـ ” عملاء تركيا “ً وقال بأنه يجب ” أن ترفع رأسك عندما يوجهون لك هذا الوصف ” .

ودعا الورفلي إلى التواصل مع الأتراك والحصول منهم على مدرعات وأسلحة لقتال القوات المسلحة في طرابلس وإن كان عن طريق صكوك مؤجلة .

وطالب عضو العدالة والبناء كل من فتحي باشاغا وفائز السراج بالتوجه فوراً إلى تركيا للحصول منها على الدعم اللازم وخاصة بعد خطاب الرئيس التركي رجب أردوغان الذي رفض فيه عملية القوات المسلحة في طرابلس وقوله بأن بلاده جاهزة للوقوف ضدها بحزم .

وزعم عبدالعزيز بأن تركيا لديها ستة أو ثمان مروحيات أمريكية من طراز ” أباتشي ” جاهزة للعمليات وبأن على باشاغا والسراج أخذها ومن ثم التفاهم مع الأتراك عن المقابل بعد إنتهاء الحرب .

كما طالب عبدالعزيز المدونين على فيسبوك لوضع العلم التركي على حساباتهم وكتابات عبارات من قبيل ” نعم أردوغان ” معرباً عن إستنكاره لإعتبار حديث أردوغان تدخلاً في الشأن الليبي كما أعرب عن إستهزائه من مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المشير خليفة حفتر .

المرصد – متابعات