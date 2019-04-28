الولايات المتحدة – فصل جديد من العلاقة المتوترة بين الإعلام الأمريكي والرئيس دونالد ترامب، كرّس الأخير حيزا كبيرا من كلمته أمس لمهاجمة وسائل الإعلام، واصفا العشاء التقليدي للصحفيين بالحدث “الممل”.

واختار ترامب أن يتوجه إلى مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة، مقاطعا العشاء كما فعل عامي 2017 و2018.

واتهم ترامب في كلمته وسائل الإعلام “بنشر أخبار كاذبة” ووصفها بأنها “عدوة الشعب”، وبـ”التزييف”، مضيفا: “أقول لكم: هل تعرفون ما هو السيء في الأمر؟ تقييمهم هو السيء لأن الناس لا يصدقونهم”.

وفي واشنطن، قال رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض أوليفر نوكس، إنه لا يريد التحدث عن ترامب، وأضاف: “أخبار كاذبة وأعداء الشعب ليست شعارات أو أسماء حيوانات. يجب علينا أن نرفض الاعتداءات السياسية على الرجال والنساء الذين يجعلون بعملهم الشاق محاسبة الأقوياء ممكنة”.

وتزامنت هجمات ترامب على الصحفيين مع انقطاع شبه كامل للّقاء الصحفي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، التي لم تعقد أي مؤتمر صحفي منذ 40 يوما ولم ترد على أسئلة الصحفيين.

المصدر: أ ف ب