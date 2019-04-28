انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أنَّ مانشستر سيتي، يخطط لإبرام صفقة ضخمة لدعم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، اليوم الأحد، إنَّ السيتزن، يسعى للتعاقد مع الإنجليزي جاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ ماجواير، لا يملك شرطًا جزائيًا في عقده، كما أن ليستر لا يريد تركه يرحل، وهو ما سيجعل السيتي يدفع 90 مليون إسترليني لإقناع الثعالب بالصفقة.

ويضع ليستر سيتي جيمس تاركوفسكي، مدافع بيرنلي، كبديل محتمل لماجواير في حالة رحيله بالميركاتو الصيفي المقبل.

كان ماجواير أحد أبرز أهداف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لدعم دفاع الشياطين الحمر قبل بداية الموسم الحالي.

المصدر : كووورة