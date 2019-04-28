ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بيان أكدت فيه متابعتها بانشغال كبير تصريحات وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم التي جاء فيها “إننا لا نقبل أن تقصف أي عاصمة عربية وعاصمة مغاربية ونحن صامتون”.

خارجية المؤقتة إعتبرت في بيانها الصادر عنها أمس السبت والذي تلقت المرصد نسخة منه أن هذه التصريحات تنم عن جهل عميق بحقيقة الأوضاع الراهنة في العاصمة طرابلس.

وجاء في نص البيا :”ما يحصل اليوم هو معركة لاستعادة الدولة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء فوضى السلاح والمليشيات والارهابيين والمجموعات المطلوبة دولياً من العناصر الأجنبية وهي معركة مؤقتة وحاسمة في ذات الآن نيابة عن دول الجوار ونيابة عن العالم لإنهاء فوضى السلاح التي تقوض استقرار ليس فقط ليبيا بل العالم أجمع وخاصة دول الجوار”.

وذكّر بحرب الشعب الجزائري وانتصاره على الإرهاب الأسود الذي خلف أكثر من 200 ألف ضحية وهي نفس الحرب التي تقودها القوات المسلحة اليوم ضد الإرهاب والإرهابيين، مؤكدةً على أن ما يحصل هو شأن داخلي ليبي يخص ليبيا والليبيين ولا يسمح لأي طرف كان بالتدخل في الشؤون الداخلية وبالحرب على الإرهاب الأسود من أجل التفرغ لمعركة بناء الدولة وحماية الحدود والتراب الوطني ومقدرات الشعب الليبي. كما شددت الخارجية مجدداً حرصها على العمل مع المجتمع الدولي و خاصة الاتحاد الافريقي الذي يعمل لصياغة مشروع حول المصالحة الوطنية في شهر يونيو القادم، معولةً حرص الأشقاء على مصالح الشعب الليبي و على أمن واستقرار دول الجوار و عودة ليبيا الفاعلة والإيجابية والقوية لفضائها المغاربي والعربي. ونوّهت إلى عمق العلاقات بين ليبيا ودول الجوار وبأنها لن تدخر جهداً في سبيل تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يتماشى والمصالح المشتركة بين ليبيا وأشقائها في دول الجوار خاصة المجالين التجاري والاقتصادي والسياسي تجسيداً لروابط الأخوة الصادقة التي تجمع الشعوب المغاربية. ولفتت إلى أن الحكومة المؤقتة ستظل منفتحة ومتفائلة بخصوص مستقبل العلاقات مع الشقيقة الجزائر وتجدد دعوتها للسلطات الجزائرية بالاعتراف الرسمي بالحكومة الشرعية المنبثقة دستورياً وديمقراطياً عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي.