إسبانيا – أحرز دومينيك ثيم المصنف الخامس عالميا لقبه الثاني هذا العام بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 6-4 و6-0 الأحد في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.

وخلف ثيم (25 عاما) الذي توج اليوم باللقب الثالث عشر في مسيرته، الإسباني المصنف ثانيا رافائيل نادال، على عرش الدورة الكتالونية، بعدما أقصاه في الدور نصف النهائي السبت، حارما إياه من لقبه الثاني عشر في الدورة، والرابع تواليا.

وهو اللقب الثاني للنمساوي هذا الموسم بعد فوزه الشهر الماضي بلقب دورة إنديان ويلز الأمريكية للماسترز ذات الألف نقطة.

المصدر: وكالات