المنامة – رد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا.

وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء السبت: “مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي.. وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين”.

وتابع: “أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين”.

كما وجه الوزير البحريني في تغريدة ثانية انتقادا لاذعا لمقتدى الصدر مستشهدا ببيت شعر لـ”أبو اليمن الكندي” ومذيلا تغريدته بوسم #مقتدى”.

وفي وقت سابق من اليوم نشر مقتدى الصدر وثيقة تضمنت 10 مقترحات من بينها “إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها في الحال والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره”.

المصدر: تويتر + وكالات