ليبيا – وضع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، عضو مجلس النواب المنقطع ، القيادي بعملية فجر ليبيا فتحي باشاغا نفسه في موقف محرج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم الأحد بالعاصمة التونسية رفقة سفير ليبيا لدى تونس محمد المعلول .

خلال المؤتمر الصحفي الذي تابعته المرصد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بدا باشاغا متوتراً ومنفعلاً رغم أنه كان يتحدث عن الأمن والسياسة والدفاع وكأنه رئيس حكومة مطلق وليس وزير داخلية مفوض لم ينل ثقة مجلس النواب الذي لم يعترف به يوماً رغم ترشحه له وفوزه بمقعد عن مصراتة شهد بنزاهتها القاصي والداني .

تحدث باشاغا عن القصف الجوي الليلي الذي إستهدف معسكرات ومقار قواتهم في طرابلس محاولاً إبراز صورة للعالم مفادها بأن هذا الطيران الذي قال بأنه دقيق بدرجة كبيرة جداً يقتل المدنيين لكن الصحافي الليبي منير الأشهب الذي حضر المؤتمر رفقة مجموعة من الصحافيين العرب تنبّه للفخ الذي أوقع باشاغا نفسه فيه خاصة عندما قال ” فقدنا الليلة الماضية خمسة شباب و27 جريح وكل ليلة نفقد عدد آخر من أبنائنا بصاروخ من صواريخ إحدى الدول التي تتدخل في ليبيا” في إشارة للقوات التابعة لهم.

خلال حديثه عن الطيران رجّح باشاغا بأنه طيران دقيق جداً لا يملك أحداً مثله في ليبيا وألمح إلى أنه يعود لدولتين عربيتين لم يسمهما قال بأنهما تملكان مثل هذا النوع من الطائرات ثم عاد وقال بأن التحقيقات لازالت جارية بهدف التوصل إلى الحقيقة .

هنا توجه له الصحافي منير الأشهب بالسؤال مستغرباً : ” كيف يمكن لطيران دقيق جداً كما قلت يا سيد فتحي أن يقصف المدنيين والقصف يستهدف أهداف عسكرية ، كما أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق قالت بأن القصف يستهدف مدنيين ، الآن هناك تضارب في التصريحات ، كيف يكون هناك قتلى مدنيين في قصف دقيق إستهدف موقع عسكري ؟!؟! ” .

وهنا عاد باشاغا وقال :” لا يوجد مدنيين ” ثم حاول التهرب بالحديث عن القتال في محاور صلاح الدين وخلة الفرجان ولكن الصحافي قاطعه مجدداً وقال له أنا أتحدث عن قصف الليلة الماضية بمنطقة الفلاح في إشارة منه لمعسكر القعقاع ، ليعود باشاغا ويقول :” هذا كله مدنيين لا يوجد موقع عسكري ، من قال بأن هذا الموقع عسكري ” ، لكن الأشهب تحلى مجدداً بيقضة الصحافي الباحث عن الحقيقة قائلاً :” كان موقع عسكري ” .

إنفعل باشاغا قائلاً : ” كيف كيف موقع عسكري ؟ من قال بأنه كذلك ؟ هل حددته الحكومة كموقع عسكري ، لالا هذا غير صحيح ، هو ليس موقع عسكري ” . قاطعه الصحافي بالقول :” انت قلت أن هذه الطائرات دقيقة ” أجاب باشاغا بأن الدقة في هذه الطائرات لدرجة أنها تصيب السيارة ، هناك سيارة مدنية أصيبت البارحة وقتل فيها شخص ، الصاروخ جاء وإستهدف سيارة وقتل فيها السائق وهو شخص مدني ” . لكن باشاغا لم يكشف عن إسمه وعن سبب تواجد السيارة في المعسكر كما أنه لم يضعه ضمن إحصائية القتلى التي قال في بداية حديثه بأنها كانت 5 أشخاص فقط من مقاتليهم أو ممن أسماهم ” شبابنا ” !.

يشار إلى أن القصف كان قد إستهدف الليلة الماضية معسكر السابع من أبريل بمنطقة الفلاح المعروف بإسم معسكر القعقاع بثمان صواريخ على الأقل أدت لمقتل عدد من المقاتلين ووقوع إنفجارات إستمرت لقرابة 45 دقيقة بسبب إشتعال الذخيرة والصواريخ المخزنة داخل الموقع الذي زعم باشاغا في مؤتمره الصحفي بأنه موقع مدني ولم تحدده الحكومة كموقع عسكري ، وبذلك وضع نفسه في موقع محرج ، فإما أنه لم يقل الحقيقة أمام عدسات الإعلام وهي أن الموقع عسكري صرف أو أن قواتهم تستخدم مرفقاً مدني كمقر عسكري تخزن فيه أطنان من الأسلحة والذخائر وتجعل منه عرضة للقصف والتدمير ! .

المرصد – خاص