انجلترا – انتقد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لكيفية استقبالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى لندن في يونيو الماضي.

وأعلن كوربين امس أنه لم يكن على حكومة ماي “فرش السجادة الحمراء تحية لرئيس يخرق معاهدات دولية مهمة ويدعم نفي تغيرات المناخ ويستخدم الخطاب العنصري والمعادي للنساء”.

وأكد كوربين أنه رفض، احتجاجا على تلك المراسم، دعوة لمأدبة عشاء أقيمت بمناسبة زيارة ترامب، قائلا إنه كان سيكون سعيدا للقاء سيد البيت الأبيض، غير أن دعم العلاقات المهمة مع الولايات المتحدة لم يتطلب مثل هذه المراسم المتسمة بالأبهة المفرطة.

ولم يكن كوربين المسؤول البريطاني الوحيد الذي رفض دعوة لمأدبة العشاء مع ترامب، حيث اتخذ زعيم الديمقراطيين الليبيراليين فينس كيبل، قرارا مماثلا.

وأصبحت ماي أول زعيم أجنبي التقى ترامب منذ توليه مقاليد الحكم، وعقد أول لقاء رسمي بينهما في البيت الأبيض في يناير 2017، ثم أجلت زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة مرارا بسبب المخاوف من خروج مظاهرات شعبية معارضة للرئيس الأمريكي.

المصدر: أسوشيتد برس