انجلترا – أفلت مانشستر سيتي من كمين مضيفه بيرنلي وتغلب عليه بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين السيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيرجيو أغويرو الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في (د.63).

ورفع أغويرو رصيده الى 20 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني وراء مهاجم ليفربول محمد صلاح.

وبهذه النتيجة عاد سيتي للصدارة برصيد 92 نقطة بعدما فقدها مساء الجمعة بوصول ليفربول للنقطة 91 إثر فوزه على هيديرسفيلد تاون 5-0.

في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 40 في المركز الخامس عشر.

ويلتقي سيتي في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه مع ليستر سيتي وخارج أرضه مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ثم يستضيف ولفرهامبتون.

المصدر: وكالات