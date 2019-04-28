ليبيا – طالب عضو مجلس النواب زايد هدية الجامعة العربية باتخاذ موقف تجاه التدخلات التركية في الشأن الليبي.

هدية أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطيرة ويجب الوقوف عندها خاصة أنها بمثابة الإعلان عن دور تركيا في الأحداث بليبيا.

وتابع قائلا: “تركيا كانت تنفي دورها في ليبيا أمام المحافل الدولية خلال الفترات الماضية إلا أنه بعدما ضاق الخناق على جماعات الإرهاب في العاصمة كشرت عن أنيابها وأعلنت عن دورها الذي تقوم به من فترات طويلة وأقول للأتراك أن ليبيا لن تكون مرتعا للجماعات الإرهابية وعناصر تنظيمات داعش والنصرة الإرهابية”.

وشدد هدية على ضرورة توحيد الموقف العربي لوقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي والعمل على بسط الأمن والاستقرار في ليبيا وعدم اتاحة المجال للتدخلات التركية والقطرية وغيرها من التدخلات الأوروبية.