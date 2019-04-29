ليبيا – أكد آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش عمر امراجع أن قوات الجيش الوطني تستعد للسيطرة على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس.

امراجع قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد إنه تم ترتيب القوات في محور الهيرة بهدف التقدم للسيطرة على منطقة العزيزية حيث استدعت القيادة العامة للجيش وحدات جديدة لتعزيز الموقف في ذلك المحور.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للمليشيات على منطقة الطويشة جنوبي العاصمة ، مشيرا إلى تكبد المليشيات خسائر كما تم القبض على عناصر تابعة لها.

ولفت آمر كتيبة طارق بن زياد إلى قيام المليشيات أمس الأول بمحاولة التقدم إلى مدينة ترهونة بغرض سحب اللواء التاسع التابع للجيش من مواقعه حيث جرت مواجهه قوية انتصرت فيها القوات المسلحة وحصلت على آليات ودبابات الميليشيات كغنائم للجيش.

امراجع أكد على أنه تم تدمير العدو في مواقع بمحور وادي الربيع ، منوهّاً إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح.