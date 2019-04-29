أبو ظبي تستضيف دورات لـ “UFC” وقد يشارك حبيب في واحدة منها

أبو ظبي تستضيف دورات لـ “UFC” وقد يشارك حبيب في واحدة منها

الولايات المتحدة – وقعت منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة على عقد لإقامة دورات لهذه الرياضة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المقرر أن تقام الدورة الأولى “UFC 242” في 7 سبتمبر المقبل.

وأعلنت المنظمة أن هذه الدورة ستتضمن على الأقل نزالا واحدا على لقب بطل العالم، كما هي الحال بالنسبة لجميع البطولات اللاحقة.

وربما يشارك بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف في واحدة من هذه الدورات، ومن المحتمل أن يواجه الأمريكي داستن بوارييه.

ويخضع الآن حبيب لعقوبة الإيقاف حتى يوليو 2019، المفروضة عليه بسبب شجار عقب نزاله ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور.

يذكر أنه سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن نظمت بطولة لمنظمة “UFC” في العام 2010، وجرت في الهواء الطلق.

المصدر: وكالات