استبعاد “صلاح” من تشكيلة “البريميرليغ”المثالية

استبعاد “صلاح” من تشكيلة “البريميرليغ”المثالية

انجلترا – أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، فريق العام بالدوري المحلي (البريميرليغ) ، عن موسم 2018-2019.

وشهدت القائمة استبعاد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي من تشكيلة العام الحالي، كما احتكر لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي التشكيلة المثالية، باستثناء الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

ووفقًا لموقع الرابطة الإنجليزية على شبكة الانترنت، فإنه تم الكشف عن التشكيلة المثالية للموسم الحالي الذي قارب على الانتهاء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون (مانشستر سيتي).

في خط الدفاع: الفرنسي إيميرك لابورتي (مانشستر سيتي)، و ترنت ألكساندرأرنولد والهولندي فيرجيل فان ديك والاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، والبرازيلي فيرناندينيو والبرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، ورحيم سترلينغ والألماني ليروي سانييه (مانشستر سيتي).

الأناضول