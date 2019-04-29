الأردن – أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن نسبة التمويل لمتطلبات خطتها لدعم اللاجئين في البلاد بلغت 18% فقط خلال الأشهر الـ4 الأولى من خطة التمويل المقررة للعام الحالي.

وأشارت المفوضية في تقرير لها إلى أنها استطاعت توفير 66,345 مليون دولار فقط، من أصل 173,8 مليون دولار ھي متطلبات التمويل للاجئين في الأردن.

وحسب تقديرات المفوضية، فإن 48% من اللاجئين في الأردن من الأطفال و4% من كبار السن.

ولفتت المفوضية إلى أن الأردن واحد من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية، وثاني بلد عالميا من ناحية نسبة اللاجئين إلى السكان.

وأوضحت أن “الأردن يستضيف حوالي 762 ألف لاجئ منهم 671 ألف سوري، و67 ألف لاجئ عراقي، و14 ألف یمني، وحوالي 6 آلاف سوداني و793 صوماليا، و1000 من جنسيات أخرى”.

كما أشارت إلى أن 83% من اللاجئين يعيشون في المناطق الحضرية، و17% في ثلاثة مخيمات ھي الزعتري، والأزرق، والإماراتي الأردني.

يذكر أن عمان قد أقرت مع المجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، بتمويل إجمالي بلغ حوالي 2,4 مليار دولار.

المصدر: الغد الأردنية