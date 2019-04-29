السعودية – أعلنت السعودية عن موقفها الرسمي من الأزمة الدبلوماسية بين العراق والبحرين على خلفية مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا.

وقالت الخارجية السعودية في تغريدة على “تويتر” اليوم الاثنين: “نرفض التدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما يمس بسيادتها وأمنها واستقرارها”.

وعبر مصدر مسؤول بالوزارة عن تطلع المملكة إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير البحرين لدى بغداد صلاح المالكي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات صدرت عن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، الذي طالب بغداد بالاعتذار بسبب مقترح الصدر.

وتبادل الطرفان تحميل المسؤولية عن أي تدهور أو تراجع في العلاقات بين البلدين، الأمر الذي قد يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، حسب خارجيتي البلدين.

ودعا زعيم التيار الصدري يوم السبت أنصاره إلى إهداء السفارة البحرينية وردة لإيصالها للشعب البحريني، ردا على تغريدة وزير الخارجية البحريني التي اعتبرت “مسيئة” للصدر.

المصدر: وكالات