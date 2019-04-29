الولايات المتحدة – كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن واشنطن تفضل الانفراد بالمفاوضات مع كوريا الشمالية، على خوض مفاوضات سداسية لنزع سلاحها النووي ودعا الصين وروسيا لتشديد العقوبات.

وذكر بولتون في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز، وتم بثها اليوم، أن الولايات المتحدة لا تستبعد المفاوضات السداسية، غير أنها لا تفضلها.

وادعى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يريد لقاء الولايات المتحدة وجها لوجه وعلى انفراد، وأن المفاوضات السداسية انتهت بالفشل في الماضي.

وأوضح أن ذلك لا يعني أن بلاده ترفض النقاش مع الدول الأخرى، مؤكدا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة الماضي، وناقش الأمر مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية، حيث زار الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الولايات المتحدة قبل أسابيع.

وأفاد بأن الرئيس ترامب يتطلع دائما إلى عقد لقاء قمة ثالثة مع الزعيم كيم، قائلا إن باب الحوار مع كيم مفتوح دائما، وأن ترامب مستعد للقاء قمة ثالث في الوقت المناسب.

وقال بولتون “بوتين يريد أن يرى السكك الحديدية بين كوريا الجنوبية وروسيا(عبر كوريا الشمالية)، ولا ينظر في تطوير الاقتصاد مع كوريا الشمالية، كما أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية ليس كبيرا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أثناء أول لقائهما الأسبوع الماضي، إعادة إطلاق المفاوضات السداسية لنزع السلاح النووي بمشاركة الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، والتي جرت آخر مرة عام 2008.

المصدر: يونهاب