مصر – أكد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019″، انتهاء اللجنة من تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة القارية.

وكشفت اللجنة المنظمة، أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الجماهير لمباريات المنتخبات الإفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري، ولذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الملعب والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الملعب في نفس اليوم، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا، كما تستطيع الجماهير شراء تذكرة واحدة لمشاهدة أكثر من مباراة في نفس الملعب.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري (5 دولارات تقريبا)، سعرا لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها، و300 جنيه (15 دولارا تقريبا) للدرجة الثانية، و500 جنيه (28 دولارا) للدرجة الأولى.

ويمكن للمشجعين بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في نفس اليوم وفي نفس الملعب، فعلى سبيل المثال يمكن للمتفرج شراء تذكرة واحدة لمتابعة مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو على أرضية ملعب “السلام”.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر، فقد حددتها اللجنة المنظمة في 200 جنيه (10 دولارات) لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه (20 دولارا) للدرجة الثانية، و600 جنيه (33 دولارا) للدرجة الأولى، و500 جنيه (28 دولارا تقريبا) للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه (141 دولارا) للمقصورة الرئيسية.

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من الـ21 يونيو حتى الـ19 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات