توقيف 4 مشبوهين بالتخطيط للاعتداء على الأمن الفرنسي

توقيف 4 مشبوهين بالتخطيط للاعتداء على الأمن الفرنسي

فرنسا – أعلنت النيابة العامة في باريس عن توقيف 4 أشخاص تتهمهم بالتخطيط لهجوم ضد قوات الأمن الفرنسية، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية “عصابة إرهابية إجرامية”.

وبين المتهمين قاصر محكوم من قبل بالسجن 3 أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.

وقال مصدر مقرب من التحقيق اليوم الاثنين إن المتهمين الثلاثة الآخرين معروفون بقضايا متعلقة بالحق العام.

وبدأت نيابة باريس التحقيق التمهيدي في الأول من فبراير، وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.

وتندرج قوات الأمن الفرنسي بين الأهداف التي دعا تنظيم “داعش” لضربها، ورغم هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، فلا تزال فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمر بعدما ضربتها منذ 2015 موجة هجمات إرهابية غير مسبوقة أدت إلى مقتل 251 شخصا.

المصدر: أ ف ب