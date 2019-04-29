سترلينغ يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتّاب في إنجلترا

سترلينغ يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتّاب في إنجلترا

انجلترا – فاز رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام في الاستفتاء السنوي لرابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا اليوم الاثنين.

ولعب سترلينغ البالغ 24 عاما دورا بارزا هذا الموسم مع سيتي، الذي مازال يحتاج إلى فوزين للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ساهم بشكل قوي في حملات ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وصوت أعضاء الرابطة الذين يبلغ عددهم أكثر من 400 عضو ليحصل سترلينغ على نسبة 62% من الأصوات.

وتفوق سترلينج بـ 100 صوت عن الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الذي فاز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يوم الأحد.

وحصل لاعبون آخرون على أصوات من أعضاء رابطة الكتّاب مثل هاري كين من توتنهام هوتسبير، وإيدن هازارد من تشيلسي، وألكسندر لاكازيت من أرسنال، وبرناردو سيلفا وديفيد سيلفا من مانشستر سيتي.

وقال كاري براون رئيس الرابطة إن معيار الجائزة يتعلق باختيار “قدوة” ليكون لاعب العام والنظر إلى الأداء على مدار موسم كامل.

وأضاف: “هناك اعتراف بالتأثير الهائل لشجاعة رحيم في مكافحة العنصرية وهذا سيترك إرثا ليس فقط للأجيال القادمة في كرة القدم بل في المجتمع بشكل عام”.

وفازت نيكيتا باريس بجائزة لاعبة العام وتلعب لمانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا مثل سترلينغ.

المصدر: رويترز