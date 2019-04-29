ألمانيا – كشفت شركة ACM النقاب عن السيارة الكهربائية City الصغيرة المزودة ببطاريات قابلة للاستبدال.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصغيرة تشتمل على 3 مقاعد وتظهر بطول 3.30 أمتار وعرض 1.66 متر، في حين يبلغ وزنها 650 كيوغراماً، بفضل اعتمادها على هيكل من الألومنيوم وجسم من ألياف الكربون.

وينبض داخل السيارة محرك كهربائي بقوة 15 كيلووات يعمل على المحور الخلفي، ويدفع السيارة بسرعة قصوى 90 كلم/س، في حين تتيح البطاريات بسعة مجموعها 16 كيلووات ساعة بلوغ مدى سير 160 كلم.

وركبت البطاريات في درجين بأرضية السيارة يمكن إخراجهما وخلعهما لإعادة الشحن، كما يمكن أيضاً تغيير شكل المقصورة الداخلية لتناسب مهام النقل، فمع خلع المقاعد الخلفية تنشأ مساحة تخزين تصل سعتها إلى 1200 لتر.

وكالات