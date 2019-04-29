ألمانيا – تلقى فريق بوروسيا دورتموند الذي يتنافس مع بايرن ميونخ للتتويج بالدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم ضربة مؤلمة بإيقاف قائده ماركو رويس لمباراتين من أصل 3 قبل نهاية الموسم.

وأعلنت اللجنة التأديبية في الاتحاد الألماني اليوم الاثنين إيقاف رويس مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فريقه ضد ضيفه شالكه يوم السبت في المرحلة الـ31، عقب تدخله العنيف على سوات سردار.

كما انتهى موسم زميله ماريوس وولف بقرار الاتحاد الألماني إيقافه لثلاث مباريات، بسبب طرده في المباراة ذاتها ضد شالكه.

وأوضح الاتحاد الألماني أن عقوبة وولف كانت أقسى لأنه، على عكس رويس، لم تكن لديه أي فرصة للوصول إلى الكرة، خلال عرقلته سردار أيضا.

وبموجب العقوبة، فسيغيب رويس البالغ 29 عاما عن مباراتي فريقه ضد مضيفه فيردر بريمن، وضيفه فورتونا دوسلدورف، وسيكون قادرا على العودة في المباراة الأخيرة من الموسم ضد المضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في 18 مايو المقبل.

وسجل رويس 16 هدفا ومرر ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري.

وخسر دورتموند أمام شالكه 2-4 يوم السبت، ما منح بايرن الفرصة للابتعاد في الصدارة بحثا عن لقبه السابع تواليا في البوندسليغا، لكن الفريق البافاري فشل في استغلال هذه الفرصة بشكل كامل، مكتفيا بالتعادل 1-1 يوم الأحد مع مضيفه نورمبرغ.

ويتصدر بايرن البوندسليغا برصيد 71 نقطة مقابل 69 نقطة لدورتموند مع تبقي ثلاث مراحل على نهاية البطولة.

المصدر: أ ف ب