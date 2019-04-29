الإمارات العربية – رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة حول ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وشدد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” على أن “تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجه”.

وتابع: “الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، محذرا من أن استهداف قيادة الإمارات والسعودية “قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط”.

وجاء هذا التصريح ردا على حديث ظريف لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن “فريق ب” الذي يرغب في جر الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، ويضم محمد بن زايد، ومحمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: RT