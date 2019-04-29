انجلترا – شهدت مباراة قمة الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التحاما قويا بين مهاجم مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو ومدافع ضيفه تشيلسي الإسباني سيزار أزبيليكويتا.

ودفع لوكاكو “الضخم” أزبيليكويتا بقوة فأفقد الأخير توازنه وخرج من أرض الملعب، واصطدم بأحد المصورين وأسقطه هو وكاميرته على الأرض.

وانتهت المباراة بتعادل ثمين (1-1) بالنسبة لتشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بينما جاء بطعم الهزيمة بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي بقي في المركز السادس، برصيد 65 نقطة، بعيدا عن المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

المصدر: وكالات