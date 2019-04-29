إسبانيا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن رافائيل بينيتيز المدير الفني الحالي لنيوكاسل الإنجليزي، بات أبرز المرشحين لخلافة الألماني توماس توخيل على رأس الإدارة الفنية لباريس سان جيرمان.

وذكر موقع “Football Espana”، أن مسؤولي الفريق الباريسي يعتبرون الإسباني بينيتيز، الذي سبق له الإشراف على مجموعة من الأندية الكبيرة، على غرار ريال مدريد، وليفربول، وإنتر ميلان، البديل المحتمل لتوخيل.

ويرجح المراقبون للشأن الكروي، إقالة المدرب الألماني بعد موسم واحد مع سان جيرمان، قاده فيه للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

ولكن توخيل فشل فشلا ذريعا في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وودع فريقه منافسات البطولة القارية من الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد، كما خسر نهائي كأس فرنسا السبت الماضي أمام رين بركلات الترجيح.

تجدر الإشارة إلى أن عقد بينيتيز مع نيوكاسل سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

المصدر: matchtv.ru + وكالات