إيطاليا – ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن نادي ميلان حسم قراره بشأن بقاء المدرب جينارو غاتوزو، مع الروسونيري في الفترة المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق في الجولات الأخيرة.

وبات منصب غاتوزو موضع تساؤل مؤخرا ووصل الأمر إلى ذروته بعد الخسارة أمس أمام تورينو بهدفين نظيفين.

وسيبقى غاتوزو في منصب المدير الفني لميلان، إلى نهاية الموسم الجاري، حتى لو خسر الفريق جميع مبارياته المتبقية في الدوري.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي ميلان وعلى رأسهم ليوناردو وباولو مالديني وإيفان غازيديس، اتخذوا قرارا يوم الاثنين، ببقاء غاتوزو في المباريات الأخيرة لهذا الموسم، على أن يغادر المدرب البالغ 41 عاما ميلان في الصيف المقبل، حتى لو تأهل الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وبات ميلان مهددا بالفشل في التأهل للتشامبيونزليغ بعد الهزيمة القاسية أمام تورينو 2-0، وتراجع للمركز السابع على جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 56 نقطة.

المصدر:calciomercato.com