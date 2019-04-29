لبنان – وصفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المغني العراقي كاظم الساهر بأنه وسيم ولطيف، معربة عن أملها بأن تكون إلى جانبه و”حبيبته”.

وواصلت وهبي التعبير عن إعجابها بـ “القيصر” قائلة إنه “كتير رجال” ويعجب الناس، وإن أغنيته المفضلة بالنسبة لها هي “قولي أحبك كي تزيد وسامتي”.

جاء ذلك في معرض رد وهبي على سؤال حول المطربين الذين تتمنى أن تغني “ديو” معهم، فحل الساهر أولا لدى النجمة اللبنانية، التي أعلنت رفضها الغناء في ثنائي يجمعها بالنجم راغب علامة.

كما قالت هيفاء وهبي إن اسم كاظم الساهر كان أول اسم يخطر على بالها فور طرح السؤال، مضيفة أنها تأمل بأن يشكل الفنان الكبير ثنائيا معها في أغنية، بغض النظر عن كلمات الأغنية “وأي تفصيل آخر”.

المصدر: RT + “جولولي”