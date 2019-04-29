الولايات المتحدة – حذّر بحثٌ أجرته جامعة “توليدو” الأميركية من أنَّ التعرّض المُستمر وعلى مدى فترات طويلة، للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى يمكن أن يُسرّع الإصابة بالعمى وأمراض العيون الأخرى في الوقت الذي يصل فيه الشّخص إلى الخمسينيات من عمره.

وفي هذا الإطار، عرض موقع “Gadgets Now” عدداً من النصائح لحماية العين من الشاشة، وهي:

1- الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى هو مصدر القلق الرئيسي. وفقاً لأبحاث الكيمياء الضوئية في جامعة “توليدو”، يحول الضوء الأزرق الجزيئات الحيوية في شبكية العين إلى أشياء تقتل الخلايا.

2- أثبتت الدراسة أنَّ التعرض المُستمر للضوء الأزرق قد يُسبب الإصابة بأمراض في العين، أو حتى يسرع من الإصابة بالعمى عندما يصل الشخص إلى سنّ الـ 50.

3- اتخاذ تدابير بسيطة في سنٍ مُبكرة يحول دون الإصابة بأمراض العين، التي لا يمكن علاجها عند الوصول لسن التقاعد.

4- شغِّلوا دائماً مُرشح الضوء الأزرق في إعدادات شاشة الهاتف الذكي.

5- اختاروا واقي شاشة عالي الجودة به مُرشحٌ للضوء الأزرق.

6- إذا كان عملكم يتضمّن النظر إلى شاشات الكمبيوتر المحمول باستمرار، فعليكم الخضوع لفحوص العين بانتظام.

7- استشيروا طبيباً للحصول على قطرة عين مناسبة، للمساعدة في تغذية عينيكم.

8- لا تنظروا إلى شاشات الهواتف والأجهزة في الظلام الدامس.

9- إذا كنتم تلبسون نظارة، فاختاروا عدسة عالية الجودة مع مرشّحات الضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية.

10- يُعتبر غسل عينيكم على فترات مُنتظمة طوال اليوم عادة جيدة، وذلك لتشعروا بالاسترخاء.

11- لا تتجاهلوا وضع النظارات الليلية أو النظارات ذات مُرشّحات الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء الأزرق إذا كان عليكم وضعها.

وكالات