5 قتلى بينهم قس بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

5 قتلى بينهم قس بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

بوركينا فاسو – قتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي بإقليم سوم شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني بأن “أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي، ما أدى إلى مقتل 4 مصلين وقس”، مضيفا أن “4 أشخاص آخرين فقدوا”.

وقال أحد أعضاء الكنيسة إن “الهجوم وقع حوالى الساعة 13,00 عندما كان المؤمنون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس”. وأضاف أن “المهاجمين كانوا على دراجات نارية وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يستهدفوا المصلين”.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه على كنيسة في هذا البلد منذ بدء اعتداءات “الجهاديين” في 2015.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 4 سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى، تنسب إلى جماعات “جهادية” بينها أنصار الإسلام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء لكبرى.

وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا الشرق. وقد أسفرت عن سقوط حوالى 350 قتيلا منذ 2015، بحسب إحصاء أجرته فرانس برس.

المصدر: أ.ف.ب.