انجلترا – أجرت دراسة جديدة إختبارات متصلة بإضافة السكر الى كوب الشاب، ووجدت أنّ المشاركين فيها “تمكنوا من التخلص من السكر، دون أن يؤثر ذلك على استمتاعهم بالشاي، وهو ما يشير إلى أن تغيير سلوك استمر لفترة طويلة أمر ممكن”.

ولهذا، فقد لفت العلماء إلى أنّ “التوقف عن تناول السكر دفعة واحدة، أو الحد من تناوله بشكل تدريجي طريقتان فعالتان للحد من استهلاكه”.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة ليدز، بتحليل بيانات على مدى شهر واحد عن 64 رجلاً، اعتادوا تناول الشاي المحلى بالسكر. وعمد الدارسون إلى تقسيم المشاركين بالتساوي، لمجموعة من الرجال توقفوا عن تناول السكر في الشاي مرة واحدة، ومجموعة أخرى خفف أفرادها استخدام السكر تدريجياً على مدى أربعة أسابيع، ومجموعة ثالثة استمرت في تناول الشاي المحلى بالسكر.

وكشفت النتائج أن “الأشخاص الذين خفضوا تناول السكر، كانوا لا يزالون قادرين على الاستمتاع بمذاق الشاي بدون السكر، في حين أنّ 42 في المئة من أفراد مجموعة التخفيض التدريجي تخلوا عن إضافة السكر إلى الشاي، ومثلهم فعل 36% من الذين توقفوا عن إضافته مرة واحدة، كما استغنى 6% من الرجال في المجموعة الثالثة عن السكر أيضاً”.

رويترز