تركيا – ارتفعت عائدات تركيا من قطاع السياحة بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، صعدت عائدات تركيا من السياحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، إلى 4 مليارات و629 مليون و679 ألف دولار.

ووفقا للمعطيات، فإن 80.3 بالمائة من عائدات السياحة، جاءت من السياح الأجانب، والنسبة المتبقية من الأتراك المقيمين خارج البلاد.

وبلغ متوسط إنفاق السائح الأجنبي خلال تواجده في تركيا، 678 دولارا، بينما بلغ إنفاق التركي المقيم في الخارج، 765 دولارا.

كذلك، تراجع حجم إنفاق الأتراك خلال جولاتهم الخارجية، بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وبلغ حجم إنفاق الأتراك في زياراتهم الخارجية، مليار و66 مليون و706 ألف دولار.

ووصل عدد المواطنين الأتراك الذين زاروا بلدانا أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى مليونين و17 ألف و916، بتراجع بلغ 2.5 بالمائة، مقارنة مع الربع الأول من 2018.

الأناضول