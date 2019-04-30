البنتاغون: اطلعنا على فيديو يقال إن البغدادي ظهر فيه

البنتاغون: اطلعنا على فيديو يقال إن البغدادي ظهر فيه

الولايات المتحدوة – علقت وزارة الدفاع الأمريكية على نشر وسائل الدعاية التابعة لتنظيم “داعش”، مقطع فيديو يظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ عام 2014.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون: “نحن على علم بالفيديو الذي نشر اليوم ويقال إن أبو بكر البغدادي يظهر فيه”.

وأضاف: “نواصل دعم قوات الشركاء في مهمتها لإلحاق الهزيمة بداعش نهائيا”.

من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “محللو الحكومة الأمريكية سيدرسون الفيديو وسنحيله إلى هيئات الاستخبارات لتتحقق من صحة التسجيل”

وأضاف أنه تم توجيه ضربة استراتيجية ونفسية قوية إلى الإرهابيين في سوريا والعراق، حيث “سقط ما يسمى بخلافتهم وتم القضاء على قادتهم وهرب آخرون”، مشيرا مع ذلك إلى أن “القتال لم ينته بعد”.

وأكد أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة سيواصل الضغط على بقايا التنظيم في العراق وسوريا وفي العالم لضمان دحره نهائيا ومحاسبة قادته.

أما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فلم تعلق على الفور على شريط الفيديو الذي نشره “داعش”.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “الفرقان” الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي نشرت عبر تطبيق “تلغرام” شريط فيديو لاجتماع أبو بكر البغدادي مع قادة آخرين في التنظيم.

ويعتبر هذا الفيديو أول ظهور للبغدادي منذ يوليو 2014، حين ألقى خطابا من جامع النوري بالموصل في العراق بعد سيطرة التنظيم على المدينة.

ويرجح أن يكون الفيديو المذكور صور في بداية أبريل الجاري، ولكن لم يتم بعد التأكد من صحته من مصادر مستقلة.

المصدر: وكالات