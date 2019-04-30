السودان – كشف مصدر سوداني مطلع عن أهم المستجدات والتطورات في الوضع الصحي للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، القابع في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم.

وقال المصدر، وهو أحد قيادات النظام السابق الذي خرج مؤخرا من سجن كوبر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “البشير حاليا في حالة صحية مستقرة، بعد تعرضه لوعكة سابقة بسبب الحالة النفسية التي أصيب بها جراء شعوره بأنه تعرض للخيانة” من جانب رفاقه في السلاح.

وأضاف أن البشير “شكا من تعرضه للخيانة والخذلان من ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات”.

وأشار المصدر إلى أن أسماء الضباط التي ذكرها البشير “هي حاليا خارج المشهد السياسي في البلاد”.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في السودان في إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري.

ويعاني السودان الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود والسلع الأساسية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية