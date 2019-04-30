عمان – حجز فريق الجزيرة الأردني مقعدا له في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (غرب آسيا)، مبكرا عقب فوزه على النجمة البحريني (3-0)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأحرز الأردني محمد طنوس هدفين متتاليين لفريقه، في الدقيقتين (62، 70)، بينما تكفل زميله أحمد سمير بتسجيل الثالث، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان الدولي.

ورفع الجزيرة رصيده، بهذا الفوز، إلى 13 نقطة، معززا تربعه على عرش صدارة المجموعة الثانية، إذ ابتعد بفارق 6 نقاط عن وصيفه الكويت الكويتي، الذي يحل ضيفا على الاتحاد السوري، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد النجمة عند 4 نقاط، وبقي في المركز الثالث حتى الآن.

المصدر: “twitter/alkasschannel”