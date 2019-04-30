ليبيا – كشف عضو المجلس الرئاسي المستقيل علي القطراني أن وفداً من الكتائب الموالية لحكومة الوفاق وصل إلى طهران للحصول على السلاح.

عضو المجلس الرئاسي أتهم في تصريحات خص بها قناة “العربية الحدث” اليوم الثلاثاء المجلس الرئاسي بتوفير الغطاء للجماعات الإرهابية في طرابلس.

يشار إلى أن تصريحات القطراني تأتي بعد وصول سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري الايراني ومدرجة ضمن قائمة العقوبات الامريكية والدولية إلى ميناء مصراتة الاسبوع الماضي ، وتم ادراج هذه السفينة في قائمة العقوبات على خلفية استخدام الحرس الثوري الايراني لها في ايصال شحنات أسلحة للمناطق التى تنشط فيها الفصائل المسلحة المدعومة من ايران.