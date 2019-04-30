الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا: قد نعجز عن منع الناس من أخذ حقهم بأيديهم

الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا: قد نعجز عن منع الناس من أخذ حقهم بأيديهم

سريلانكا – حذرت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا من لجوء أتباعها إلى الانتقام على تفجيرات عيد الفصح، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة بحق التنظيمات المتشددة.

وقال رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث في تصريحات للصحفيين، إن “الكنيسة قد لا تكون قادرة على منع الناس من أخذ حقهم بأيديهم ما لم تجر الحكومة تحقيقا أكثر شمولا في التفجيرات، وتعمل على منع وقوع هجمات جديدة”.

ولفت رانجيث إلى أنه “غير راض” عن الطريقة التي أجرت بها الحكومة تحقيقاتها حتى الآن، وأضاف: “يجب أن تشارك جميع قوات الأمن وتعمل كما لو كانت تخوض حربا حقيقية”.

وتابع: “أريد أن أوضح أننا قد لا نكون قادرين على إبقاء الناس تحت السيطرة في ظل غياب خطة أمنية أقوى.. لا يمكننا منحهم وعودا زائفة إلى الأبد وإبقاؤهم هادئين.. نطلب من الحكومة تنفيذ برنامج مناسب لكي لا يلجأ الناس إلى أخذ حقهم بأيديهم”.

وتابع: “ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة.. إهانة للإنسانية”، داعيا إلى احترام كل ضحايا الاعتداءات التي أصيب فيها أيضا نحو 500 شخص.

وفي 21 أبريل الجاري، أسفرت سلسلة تفجيرات هزت عددا من الكنائس والفنادق في عاصمة سريلانكا كولومبو بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح عن مقتل 253 شخصا وإصابة العشرات، بعملية تبناها تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: وكالات