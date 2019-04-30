ليبيا – نفى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذي يرأسه الشيخ عقيلة الجمل في بيان له اليوم الثلاثاء تواصله مع حكومة الوفاق مبينا بأنه لم يرسل وفداً من داخل او من خارج المجلس لذات الغرض ، وأن لاصلة لقبيلة ورفلة ومجلسها الاجتماعي بأي جُهدٍ او اجتهادٍ أياً كان اتجاهه ومهما كانت مآلاته قد ينفرد ويقوم به أياً من أبنائها دون إقراره وتبنيه من مجلسها الاجتماعي .

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن اجتماع السراج يوم أمس مع بعض افراد القبيلة لن يكون معبراً الا عن صاحبه ومتحملاً دون غيره لتبعاته المعنوية والمادية.

ورحب المجلس بكافة الضيوف والأسر التي أجبرتها العمليات العسكرية حول طرابلس علي ترك منازلها باتجاه بني وليد ، شاكرين كل الجهات الشعبية والاهلية والرسمية داخل المدينة والتي تُشرف على استقبالهم وتقوم علي تأمينهم وتأمين احتياجاتهم ، ولتستقبل معهم شهر رمضان الكريم .

يشار إلى أن مكتب السراج الاعلامي قد أكد بأن الاخير استقبل وفد عن مدينة بني وليد منه أعضاء من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ، وأنه بحث معهم سبل مواجه الازمة الراهنة .