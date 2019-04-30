الين يصعد بفضل بيانات صينية ضعيفة والأنظار على بيانات من أوروبا

الين يصعد بفضل بيانات صينية ضعيفة والأنظار على بيانات من أوروبا

اليابان – ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعد بيانات دون التوقعات للقطاع الصناعي في الصين أدت للعزوف عن المخاطرة مع ترقب المستثمرين بيانات أوروبية ليروا إن كانت ستدفع العملات للخروج من نطاقات التداول السائدة في الآونة الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.3 بالمئة عن الربع السابق وهي زيادة ستكون أكبر مما تحقق في الأشهر الثلاثة السابقة وقد تعد مؤشرا على الاستقرار.

واتسمت التعاملات المبكرة في أسواق الصرف بالحذر بعد أن نزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى 50.1 في أبريل نيسان وكانت التوقعات أن يستقر في مارس آذار عند 50.5 أو تحقيق زيادة.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في اليابان ومن المتوقع أن تقل أكثر يوم الأربعاء نظرا لتعطل العمل في الصين ومعظم دول أوروبا.

ومقابل سلة من العملات، استقر مؤشر الدولار عند 97.839. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة ويتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ويختتم يوم الأربعاء عقبة أمام الدولار. ومن غير المتوقع ان يطرأ أي تغيير على السياسة لكن السوق تريد أن تعرف كيف سيجد رئيس المجلس جيروم باول حلا لمشكلة التعارض بين نمو اقتصادي قوي وتضخم متباطئ.

رويترز