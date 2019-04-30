تركيا – ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر تركية مطلعة، أن مجموعة من كبريات البنوك الخاصة في تركيا بصدد زيادة أسعار الفائدة على ودائع العملاء هذا الأسبوع، ما سيوفر دعما سخيا لليرة التركية.

وقالت المصادر، إن 6 بنوك على الأقل تخطط لرفع أسعار الفائدة على الودائع هذا الأسبوع، وأن الزيادة ستدعم الليرة التي صنفت هذا العام كأسوأ عملة في العالم من حيث الأداء بعد البيزو الأرجنتيني، وخسرت 11% من قيمتها منذ بداية العام.

وأوردت “بلومبرغ”، أن مدراء البنوك قرروا اتخاذ هذا الإجراء الآن آملين في أن السلطات التركية لن ترد بعنف، وذلك بعدما أمرت البنوك بعدم التنافس بقوة ضد اجتذاب ودائع الليرة، وهي تعليمات هدفت إلى منع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية.

وعلق الخبير الاقتصادي في بنك “نومورا” إينان ديمير قائلا: “نظرا لأن الانخفاض السريع في أسعار الفائدة على الودائع في وقت سابق لعب دورا أساسيا في الضغط على الليرة، فمن المتوقع أن تعزز زيادة الفائدة قيمة العملة التركية، لكن الأمر سيكون مشروطا بعدم قلق أصحاب الودائع بشأن المخاطر السياسية والجيوسياسية الداخلية”.

وتعرضت الليرة في وقت سابق لاضطرابات نتيجة المخاطر الجيوسياسية والتوترات المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومع هبوط الليرة حول الأتراك مدخراتهم إلى عملات أجنبية، ما أدى إلى نمو الودائع المقومة بعملات أجنبية في النظام المصرفي التركي خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 182 مليار دولار في مارس.

المصدر: “بلومبرغ”