موسكو – بحث مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين آخر التطورات في فنزويلا عقب محاولة الانقلاب التي وقعت اليوم على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن بوتين عقد المجلس بحضور أعضائه الدائمين، حيث “تم إيلاء الكثير من الاهتمام في الاجتماع للوضع في فنزويلا على خلفية الأنباء الواردة عن محاولة الانقلاب في هذا البلد” على الحكومة الشرعية المنتخبة.

كما بحث المجلس القمة التي عقدها الرئيس الروسي مع زعيم كوريا الديمقراطية والمحادثات التي أجراها بوتين في بكين.

وأضاف بيسكوف: “أبلغ بوتين أعضاء مجلس الأمن بنتائج مباحثاته مع كيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك، والمحادثات التي أجراها مع الزعماء الأجانب على هامش الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الصين، كما بحث الاجتماع أيضا القضايا الحالية على جدول الأعمال الروسي المحلي”.

المصدر: RT