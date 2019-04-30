فرنسا – بيع الحذاءان اللذان انتعلهما الفرنسي بول بوغبا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائي مونديال روسيا 2018، بـ30 ألف يورو، وذلك في مزاد أقيم أمس في باريس.

وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمعروضات في المزاد العلني أكثر من 50 ألف يورو. وضمت المعروضات ملابس رياضية ارتداها بوغبا في العديد من المواعيد الرياضية المهمة، إضافة إلى الحذاءين اللذين انتعلهما في نهائي مونديال روسيا، حيث سجل الهدف الثالث لبلاده في مرمى المنتخب الكرواتي (4-2).

وستعود عائدات المزاد إلى جمعية خيرية.

وكان بوغبا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا صيف العام الماضي، وساهم في تتويج منتخب “الديوك” باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: وكالات