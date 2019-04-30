ترامب يعرب عن امتنانه للإمبراطور الياباني أكيهيتو النازل عن العرش اليوم

ترامب يعرب عن امتنانه للإمبراطور الياباني أكيهيتو النازل عن العرش اليوم

اليابان – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للإمبراطور الياباني أكيهيتو الذي سينزل عن العرش اليوم، وعقيلته الإمبراطورة ميشيكو.

وقال ترامب في بيانه: “نيابة عن الشعب الأمريكي، أعرب أنا والسيدة الأولى عن امتناننا العميق لجلالة الإمبراطور أكيهيتو وجلالة الإمبراطورة ميتشيكو. مع نهاية عصر هيسي، وتطلع الجيل الجديد لوراثة العرش، أريد أن أؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الوثيقة مع اليابان”.

وكتب ترامب أن الإمبراطور أكيهيتو استقبل 5 رؤساء أمريكيين في اليابان، وكان على العرش منذ نهاية الحرب الباردة حتى اليوم، مشيرا إلى الأهمية الخاصة للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان في مواجهة الصعوبات الدولية في تلك الأوقات.

وأضاف: “لقد تشرفت أنا وميلانيا بأن نحل ضيوفا على جلالة الإمبراطور عام 2017، ونأمل في مواصلة تقليد الشراكة والتعاون مع اليابان، حليفنا الرائع، في العصر الجديد”.

وأقرت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية التي انعقدت خصيصا لأول مرة منذ 25 عاما، في 1 ديسمبر 2017، موعد نزول الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في 30 أبريل 2019، واعتلاء ولي العهد الأمير ناروهيتو العرش في 1 مايو.

وسيوقع الإمبراطور أكيهيتو مرسوما يحدد تسمية العصر الجديد للبلاد الذي سيحل في الساعة 12.00 من يوم 1 مايو، أي في يوم اعتلاء ولي العهد الحالي ناروهيتو العرش.

يشار إلى أن تغيير اسم العصر أو الحقبة، يعد حدثا مهما في اليابان، حيث يتم استخدام هذا الاسم عند صك العملات المعدنية وإصدار التقويمات والوثائق الرسمية.

المصدر: نوفوستي