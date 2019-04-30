تركيا – افادت مصادر تركية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تتطلع لشراء النفط العراقي بسبب العقوبات الايرانية.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الامريكية، نقلا عن المصادر إن “تركيا تبحث عن طرق لشراء المزيد من النفط العراقي بسبب العقوبات المفروضة على ايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية”.

واضافت ان “تركيا تفكر الحصول على النفط الخام العراقي من الواردات المصدرة من ميناء البصرةوايضا تامين بعض الشحنات عبر خط الانابيب الممتد الى ميناء جيهان التركي”.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران من أيار أو مواجهة إجراءات عقابية منواشنطن.

وكالات